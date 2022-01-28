Ексгравець Шахтаря перейшов у португальську Ароку

Джерело - Чемпіон.
Португальська Арока оголосила про підписання 29-річного вінгера Веллінгтона Нема.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У новий клуб Нем перейшов на правах вільного агента. Подробиці угоди не розголошуються.
Останнім клубом гравця було Крузейро, яке він покинув наприкінці минулого року.
Нагадаємо, Веллінгтон Нем був на контракті у Шахтарі з липня 2013 року по серпень 2020 року, після чого покинув донецький клуб на правах вільного агента, хоча раніше його трансфер обійшовся "гірникам" в 9 мільйонів євро.
Раніше ексгравець Шахтаря перейшов у Крузейро.