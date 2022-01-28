Ексгравець Шахтаря перейшов у португальську Ароку

Веллінгтон Нем знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Португальська Арока оголосила про підписання 29-річного вінгера Веллінгтона Нема.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У новий клуб Нем перейшов на правах вільного агента. Подробиці угоди не розголошуються.

Останнім клубом гравця було Крузейро, яке він покинув наприкінці минулого року.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем був на контракті у Шахтарі з липня 2013 року по серпень 2020 року, після чого покинув донецький клуб на правах вільного агента, хоча раніше його трансфер обійшовся "гірникам" в 9 мільйонів євро.

Раніше ексгравець Шахтаря перейшов у Крузейро.