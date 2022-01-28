Металіст розірвав контракт з атакувальним півзахисником

Атакувальний півзахисник Владислав Нехтій домовився про розірвання контракту з Металістом, за який виступав з літа 2020 року.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

У нинішньому сезоні він зіграв 5 матчів у Першій лізі та 2 поєдинки у Кубку України.

Наразі футболіст перебуває у Туреччині у тренувальному таборі Аксу, який нещодавно очолив український фахівець Руслан Костишин. Під його керівництвом Нєхтій грав у Колосі з 2017 до 2019 року.

Нагадаємо, Металіст оголосив про підписання Траоре.