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Металіст розірвав контракт з атакувальним півзахисником

Сьогодні 21:26 267 0
Металіст розірвав контракт з атакувальним півзахисником
Металіст розірвав контракт з атакувальним півзахисником
#Металіст, #Футбольні трансфери

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Атакувальний півзахисник Владислав Нехтій домовився про розірвання контракту з Металістом, за який виступав з літа 2020 року.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

У нинішньому сезоні він зіграв 5 матчів у Першій лізі та 2 поєдинки у Кубку України.

Наразі футболіст перебуває у Туреччині у тренувальному таборі Аксу, який нещодавно очолив український фахівець Руслан Костишин. Під його керівництвом Нєхтій грав у Колосі  з 2017 до 2019 року.

Нагадаємо, Металіст оголосив про підписання Траоре.

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