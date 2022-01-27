Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 13:54 875
Прометей вийшов у чвертьфінал Єврокубку ФІБА
Вчора 20:52 478
Голкіпер Динамо отримав травму носа та струс мозку
Вчора 18:44 1063
Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника
Вчора 18:12 1095
Шевченко не зможе очолити збірну Польщі - журналіст
Вчора 17:38 1617
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 16:25 20611
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Вчора 15:26 9443
Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію
Вчора 15:24 501
Ексзахисник Динамо Самбрано потрапив у черговий скандал
Вчора 13:25 1682
Збірна України з біатлону прибула до Пекіна
Вчора 11:54 416
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 12:01 863
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 06:45 324
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 05:26 238
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 04:00 230
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 02:20 255

Президент Десни Левін може стати кандидатом в депутати від Слуги народу

Вчора 23:55 159 0
Президент Десни може стати народним депутатом
Президент Десни Левін може стати кандидатом в депутати від Слуги народу
#Десна, #Левін

Джерело - pik.in.ua.

Президент Десни Володимир Левін може стати кандидатом від партії Слуги народів під час проміжних виборів нардепа в окрузі №206.

Про це повідомляє Події і коментарі.

Левіна розглядають як головного кандидата від президентської партії. Раніше соціологічна компанія, наближена до Слуги народу, вже включала ім'я керівника Десни до соцопитування як кандидата від партії.

Вибори в окрузі №206, який охоплює Новозаводський район Чернігова, район біля міста та Ріпкинський район, відбудуться 27 березня.

Читайте також: Президент Десни: Ми не можемо футболіста силоміць змусити отримати зарплату

Коментарі ()
Популярне зараз
Чотири члени збірної ОКР з біатлону не змогли вилетіти до Пекіна через відсутність QR-коду Чотири члени збірної ОКР з біатлону не змогли вилетіти до Пекіна через відсутність QR-коду 9647
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 20611
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 13047
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 16080 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 11761
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 9443
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 13533
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 16296
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1616 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 19424
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 14585
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 13588