Президент Десни Левін може стати кандидатом в депутати від Слуги народу

Президент Десни може стати народним депутатом

Президент Десни Володимир Левін може стати кандидатом від партії Слуги народів під час проміжних виборів нардепа в окрузі №206.

Про це повідомляє Події і коментарі.

Левіна розглядають як головного кандидата від президентської партії. Раніше соціологічна компанія, наближена до Слуги народу, вже включала ім'я керівника Десни до соцопитування як кандидата від партії.

Вибори в окрузі №206, який охоплює Новозаводський район Чернігова, район біля міста та Ріпкинський район, відбудуться 27 березня.

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