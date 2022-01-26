Йовичевич: Пів Європи хоче купити Довбика

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик цікавий багатьом європейським клубам.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Ігор Йовичевич.

"Я думаю, що у Довбика такий запас міцності, що він може спокійно грати у ТОП-5 найкращих футбольних ліг Європи. Артем дуже скромний хлопець. Він завжди вміє слухати наставника. Це його сильна сторона. Наприклад, у заключній грі в Маріуполі у нього було три виходи віч-на-віч з воротарем суперника.

Ми знаємо, і він знає, що це був його день. Ми отримали право на пробиття одинадцятиметрового удару, і він дав можливість пробити з точки Пихаленку. Хоча він є наш пенальтист. Напевно, половина команд Європи бажають його купити.

Але в нього ціна висока. Вважаю, що Артем, разом зі своєю сім'єю та агентом, ухвалять рішення про те, коли йому потрібно перейти в інший клуб. Наразі я, як головний тренер, хочу, щоб він залишився у Дніпрі-1 і навколо нього будуватиме команду, – сказав Йовичевич.