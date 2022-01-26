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Кривцов - про війну з Росією: До останнього не вірив, що у ХХІ столітті можливі такі події

Сьогодні 13:21 134 0
Футболіст розповів про початок війни із Росією
Кривцов - про війну з Росією: До останнього не вірив, що у ХХІ столітті можливі такі події
#Шахтар, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов до останнього не вірив, що у ХХІ столітті може бути війна.

Про це сам футболіст заявив у випуску Пряма червона.

"До останнього не вірив, що у ХХІ столітті можливі такі події. На зачатках конфлікту в новинах показували, як почали крутити хлопця через те, що він на якихось зборах розпочав гімн України. Я взагалі не зрозумів, через що все це відбувається.

Два останні домашні матчі ми догравали у Черкасах, бо вже ставили блокпости. Робили це особи не слов'янської національності", - зазначив Кривцов.

Раніше стали відомі терміни відновлення Кривцова.

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