Після приходу Олександра Петракова у збірній України фахівця підтримали Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.

Про це захисник Сергій Кривцов заявив у випуску Пряма червона.

"Конфлікт із Маліновським? Думаю, Петраков раніше працював із хлопцями, які йому навряд чи змогли б відповісти. Перескочивши молодіжну збірну, він одразу потрапив до національної збірної, де гравці вже мають своє ім'я, авторитет. Думаю, він просто виявився не готовим до такого, але надалі таких ситуацій не буде.

Коли Петраков прийшов, то його підтримали Ярмоленко та Зінченко. Але ніхто не перешкоджав, не казали: "Ой, хто це прийшов?". Усі слухали та виконували те, що він від нас вимагав. Не було таких думок, що зараз дві гри відіграємо і потім візьмуть нового. Він тренер, а ми його слухаємо та виконуємо, що він каже", - зазначив Кривцов.