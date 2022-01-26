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Кривцов: Петраков - відкрита людина, з якою можна чесно поговорити

Сьогодні 12:02 145 0
Кривцов: Петраков - відкрита людина, з якою можна чесно поговорити
#Шахтар, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

У після приходу Олександра Петракова у збірній України атмосфера не змінилася.

Про це захисник Сергій Кривцов заявив у випуску Пряма червона.

"Багато змінилося, але зараз знову повернулися до тактики, яку використовували за Андрія Миколайовича. Є свої моменти, але щодо атмосфери в команді, то нічого не змінилося. Петраков - хороший мужик. Думаю, це чудово видно і в інтерв'ю.

Є тренери з хитрістю якоюсь - це не про нього. Це відкрита людина, з якою можна чесно поговорити. Він тобі чесно все в очі розкаже, ти до нього відчуваєш довіру", - зазначив Кривцов.

Раніше Петраков відмовився від стажування в Аталанті.

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