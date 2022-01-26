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Пейшоту: Ярославський особисто провів мені екскурсію Харковом

Сьогодні 11:18 216 0
Бразилець розповів про відношення до легіонерів у Металісті
Пейшоту: Ярославський особисто провів мені екскурсію Харковом
#Кучер, #Металіст, #Пейшото

Джерело - Футбол News.

Головний тренер Металіста Олександр Кучер робить усе, щоб футболісти почувалися комофртно на футбольному полі.

Про це розповів бразильський нападник харків'ян Матеус Пейшоту.

"Президент Металіста Олександр Ярославський особисто провів мені екскурсію Харковом, розповів історію клубу від зародження і по нинішній момент. Президент прийняв легіонерів дуже добре, ми почуваємось як одна сім'я. Ми не ділимо команду на іноземців та українців. Усі єдині", - заявив гравець.

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"Я адаптувався до гри команди. Наш тренер Олександр Кучер робить все, щоб ми почувалися комфортно на футбольному полі", - сказав Пейшото.

Нагадаємо, Металіст переграв Крумівград у контрольному матчі.

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