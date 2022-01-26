Головний тренер Металіста Олександр Кучер робить усе, щоб футболісти почувалися комофртно на футбольному полі.

Про це розповів бразильський нападник харків'ян Матеус Пейшоту.

"Президент Металіста Олександр Ярославський особисто провів мені екскурсію Харковом, розповів історію клубу від зародження і по нинішній момент. Президент прийняв легіонерів дуже добре, ми почуваємось як одна сім'я. Ми не ділимо команду на іноземців та українців. Усі єдині", - заявив гравець.