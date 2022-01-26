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Прямі трансляції

Кубок африканських націй-2021: календар, результати

Сьогодні 10:38 14896 2
Змагання відбуваються у Камеруні з 9 січня по 6 лютого
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
#Гана, #Гвінея, #Єгипет, #Камерун, #КАН, #Малі, #Марокко, #Сенегал, #Ефіопія, #Гамбія, #Буркіна-Фасо

Джерело - Чемпіон.

33-й розіграш Кубка африканських націй відбувається з 9 січня по 6 лютого 2022 року в Камеруні. 

Спочатку за проведення турніру боролися три країни: Алжир, Кот-д'Івуар та Гвінея. У підсумку виграла заявка Кот-д'Івуару, а Гвінея отримала право на проведення Кубка африканських націй 2023 року. Але через повстання, що спалахнули, в Камеруні Єгипет взявся провести Кубок африканських націй 2019 року. Таким чином, всі наступні турніри були зміщені на два роки: Камерун прийме в 2021 році, Кот-д'Івуар - в 2023 році, а Гвінея прийме турнір у 2025 році. 

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Через пандемію коронавірусу, що спалахнула у 2020 році в усьому світі, турнір був перенесений на січень 2021 року. Пізніше його знову перенесли - цього разу на січень-лютий 2022 року.

На першому етапі 24 збірні розподілені шляхом жеребкування на 6 груп по 4 команди в кожній. У плей-оф виходять команди, що посіли в групах перше і друге місце, а також чотири найкращі команди, що посіли треті місця (команди, що виходять з третього місця, визначаються за кількістю очок, набраних у групі). Додаткові показники при рівні очок у 2 і більше команд.

З 1/8 фіналу матчі будуть проводитись за системою вибування. У разі нічийного результату команди гратимуть додатково два тайми по 15 хвилин кожен. Якщо й у додатковий час переможця виявлено не буде, то переможець визначається серії післяматчевих пенальті.

Груповий етап

Тур 1

Тур 2

3 тур

Плей-оф

1/8 фіналу

1/4 фіналу

  • 29 січня. 18:00. Гамбія - Камерун
  • 29 січня. 21:00. Буркіна-Фасо - Туніс
  • 30 січня. 18:00. Сенегал - Марокко
  • 30 січня. 21:00. 

1/2 фіналу

  • 02 лютого. 21:00. 
  • 03 лютого. 21:00. 

Матч за третє місце

  • 06 лютого. 18:00. 

Фінал

  • 06 лютого. 21:00. 
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