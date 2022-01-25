Номіновані 10 колишніх і чинних футболіста

Джерело - BBC.

Визначилися кандидати на звання найкращого африканського футболіста в історії АПЛ.

Про це повідомляє BBC.

Номіновано 10 колишніх та чинних африканських гравців клубів АПЛ.

У голосуванні беруть участь: Еммануель Адебайор (Того, Арсенал, Ман Сіті, Тоттенгем, Крістал Пелас), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, Арсенал), Дідьє Дрогба (Кот-д'Івуар, Челсі), Майкл Есьєн (Гана, Челсі), Нванкво Кану (Нігерія, Арсенал, Вест Бромвіч, Портсмут), Ріяд Марез (Алжир, Лестер, Ман Сіті), Садьо Мане (Сенегал, Саутгемптон, Ліверпуль), Джей-Джей Окоча (Нігерія, Болтон, Халл), Мохамед Салах (Єгипет, Челсі, Ліверпуль), Яя Туре (Кот-д′Івуар) , Ман Сіті).

Голосуючим пропонується вибрати трійку найкращих африканських футболістів.

Нагадаємо, 7 людей загинули у тисняві перед матчем Камерун - Коморcькі Острови на Кубку Африки.