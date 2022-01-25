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Конкурент Яремчука по Бенфіці відправився на матчі збірної Уругваю

Сьогодні 10:00 242 0
Українець матиме можливість проявити себе в найближчих матчах за португальський клуб
Конкурент Яремчука по Бенфіці відправився на матчі збірної Уругваю
#Бенфіка, #збірна Уругваю, #Нуньєс, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Форвард Бенфіки, за яку виступає українець Роман Яремчук, Дарвін Нуньєс прибув до розташування збірної Уругваю на ігри відбору до Чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

28 січня Уругваю зустрінеться з Парагваєм, а 2 лютого – з Венесуелою.

  АктуальноБенфіка з Яремчуком переграла Ароуку в 19 турі чемпіонату Португалії

За цей час Бенфіка проведе 2 зустрічі – проти Боавішти (25 січня) у Кубку Португалії та Жил Вісенте (2 лютого) у чемпіонаті.

Нагадаємо, Яремчук отримав найгіршу оцінку за матч Бенфіки у чемпіонаті Португалії.

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