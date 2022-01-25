Конкурент Яремчука по Бенфіці відправився на матчі збірної Уругваю

Джерело - Чемпіон.
Форвард Бенфіки, за яку виступає українець Роман Яремчук, Дарвін Нуньєс прибув до розташування збірної Уругваю на ігри відбору до Чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє пресслужба національної команди.
28 січня Уругваю зустрінеться з Парагваєм, а 2 лютого – з Венесуелою.
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За цей час Бенфіка проведе 2 зустрічі – проти Боавішти (25 січня) у Кубку Португалії та Жил Вісенте (2 лютого) у чемпіонаті.
Нагадаємо, Яремчук отримав найгіршу оцінку за матч Бенфіки у чемпіонаті Португалії.