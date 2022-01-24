Джерело - Чемпіон.
Фрайбург здобув перемогу над Штутгартом у 20 турі Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 22 січня
Голи: 1:0 - 37 автогол Іто, 2:0 - 72 Шаде
Також, Баварія розібралася з Гертою.
|№
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|2500
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Джерело - Чемпіон.
Фрайбург здобув перемогу над Штутгартом у 20 турі Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 22 січня
Голи: 1:0 - 37 автогол Іто, 2:0 - 72 Шаде
Також, Баварія розібралася з Гертою.