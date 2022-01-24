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Прямі трансляції

Фрайбург - Штутгарт 2:0. Огляд матчу

Вчора 23:16 171 0
Господарі піднялися на 5-е місце в турнірній таблиці
Фрайбург - Штутгарт 2:0. Огляд матчу
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Фрайбург, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Фрайбург здобув перемогу над Штутгартом у 20 турі Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

20 тур, 22 січня

Фрайбург - Штутгарт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 автогол Іто, 2:0 - 72 Шаде

Також, Баварія розібралася з Гертою.

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