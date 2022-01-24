Головне
Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні
Сьогодні 10:24 1556 4
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:40 10615
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 20:32 13651 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:26 12483
Полякам Шевченко не по кишені, але вихід є
Сьогодні 20:00 340
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу
Сьогодні 14:02 1114
Під час матчу він пережив клінічну смерть, а потім став легендою Зорі
Сьогодні 13:11 5429
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі
Сьогодні 11:26 6447
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно
Сьогодні 11:03 6423 1
Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Вчора 18:52 1985
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Польський союз прийняв фінансові умови помічника Шевченка Тассотті

Сьогодні 21:56 35 0
Польський союз прийняв фінансові умови помічника Шевченка Тассотті
#Збірна Польщі, #Тассотті, #Чемпіонат світу 2022, #Андрій Шевченко

Джерело - Meta-ratings.

Помічник Андрія Шевченка Мауро Тассотті може продовжити роботу з українцем у збірній Польщі.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Польський футбольний союз прийняв фінансові умови італійця по зарплаті.

  АктуальноПолякам Шевченко не по кишені, але вихід є

Також наголошується, що у разі невдачі у матчі плей-оф відбору ЧС-2022 проти Росії та невиходу поляків на мундіаль, Шевченко продовжити працювати з командою у Лізі Націй.

Нагадаємо, спонсори збірної Польщі готові оплатити контракт Шевченка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 6447
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 13651 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 12483
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 10615
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 11357
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 6423 1