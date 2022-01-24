Помічник Андрія Шевченка Мауро Тассотті може продовжити роботу з українцем у збірній Польщі.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Польський футбольний союз прийняв фінансові умови італійця по зарплаті.

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Також наголошується, що у разі невдачі у матчі плей-оф відбору ЧС-2022 проти Росії та невиходу поляків на мундіаль, Шевченко продовжити працювати з командою у Лізі Націй.

Нагадаємо, спонсори збірної Польщі готові оплатити контракт Шевченка.