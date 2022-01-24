Поєдинки відбудуться 26-27 січня

Джерело - АФУ.

Головний тренер юнацької збірної України (U-19) Віталій Одегов визначився зі складом команди, які викликані на товариські матчі проти Білорусі.

Про це повідомляє Асоцiацiя футзалу України.

Поєдинки відбудуться 26-27 січня відбудуться у Гомелі.

Воротарі: Микола Хомяк, Микола Гуйван (обидва – Ураган-2-КФВ), Дмитро Дяченко (Кардинал-Рівнестандарт)

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Універсали: Ростислав Семенченко (CLUST), Давид Калашник (Viva Cup), Ярослав Квасній (Енергія), Дмитро Скибчик, Максим Малиновський (обидва – Кардинал-Рівнестандарт), Владислав Сизик (Любарт), Олександр Сметаненко (АФФК Суми), Олександр Дичук, Андрій Британ, Андрій Ткачук (всі – Ураган-2-КФВ), Сава Лутай (Гурнік, Польща).

Перед матчами у Білорусі команда проведе навчально-тренувальний збір у Броварах.

Старт першого матчу запланований на 17:00 за Києвом. Друга зустріч розпочнеться о 12:00.

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