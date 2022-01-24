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РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 13:55 137 0
Огляд матчу РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0.
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0. Огляд матчу
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вольфсбург, #РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

У рамках 20 туру німецької Бундесліги Лейпциг обіграв Вольфсбург.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

20 тур, 23 січня

РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Орбан, 2:0 - 84 Гвардіол

Раніше Баєр знищив Аугсбург.

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