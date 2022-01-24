РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 20 туру німецької Бундесліги Лейпциг обіграв Вольфсбург.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 23 січня
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Орбан, 2:0 - 84 Гвардіол
Раніше Баєр знищив Аугсбург.
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|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У рамках 20 туру німецької Бундесліги Лейпциг обіграв Вольфсбург.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 23 січня
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Орбан, 2:0 - 84 Гвардіол
Раніше Баєр знищив Аугсбург.