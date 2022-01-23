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Польський футбольний союз запросив Піщека та Дудека до штабу збірної

Сьогодні 22:39 94 0
Ексгравець Боруссії розповів про запрошення до збірної Польщі
Польський футбольний союз запросив Піщека та Дудека до штабу збірної
#Боруссія Дортмунд, #Збірна Польщі, #Ліверпуль, #Піщек, #Дудек

Джерело - Рilka nozna.

Колишній гравець Боруссі Дортмунд Лукаш Пішчек вів переговори з Польським футбольним союзом про приєднання до нового тренерського штабу національної збірної Польщі.

Про це повідомляє Рilka nozna.

"Велися переговори, але вони мене ні до чого не зобов'язують. Президент дав собі час до 31 січня, щоб обрати тренера, а потім усе проясниться. Якщо я приєднаюся до тренерського штабу, ви дізнаєтеся, на яку роль. А якщо ні, то й обговорювати нема чого", - сказав Піщек.

Також до тренерського штабу збірної Польщі може увійти ексгравець Ліверпуля Єжи Дудек.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити збірну Польщі.

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