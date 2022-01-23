Колишній гравець Боруссі Дортмунд Лукаш Пішчек вів переговори з Польським футбольним союзом про приєднання до нового тренерського штабу національної збірної Польщі.

Про це повідомляє Рilka nozna.

"Велися переговори, але вони мене ні до чого не зобов'язують. Президент дав собі час до 31 січня, щоб обрати тренера, а потім усе проясниться. Якщо я приєднаюся до тренерського штабу, ви дізнаєтеся, на яку роль. А якщо ні, то й обговорювати нема чого", - сказав Піщек.