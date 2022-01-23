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Коваленко вийде у стартовому складі Спеції на матч з Сампдорією

Сьогодні 15:36 161 0
Матч Спеція - Сампдорія розпочнеться о 16:00
Коваленко вийде у стартовому складі Спеції на матч з Сампдорією
#Сампдорія, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру чемпіонату Італії з Сампдорією українець Віктор Коваленко вийде у стартовому складі Спеції.

Про це повідомляє пресслужба Спеції.

Це перший матч футболіста в основі з 13 грудня минулого року - тоді він грав проти Роми. Від того часу Коваленко жодного разу не виходив з перших хвилин. Віктор тричі з’являвся з лави для запасних, двічі проводив весь матч на заміні і одного разу не потрапив до заявки через позитивний тест на коронавірус.

Матч Спеція - Сампдорія розпочнеться о 16:00.

Нагадаємо асист Коваленка допоміг Спеції вирвати перемогу в Мілана.

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