У матчі 23-го туру чемпіонату Італії з Сампдорією українець Віктор Коваленко вийде у стартовому складі Спеції.

Про це повідомляє пресслужба Спеції.

Це перший матч футболіста в основі з 13 грудня минулого року - тоді він грав проти Роми. Від того часу Коваленко жодного разу не виходив з перших хвилин. Віктор тричі з’являвся з лави для запасних, двічі проводив весь матч на заміні і одного разу не потрапив до заявки через позитивний тест на коронавірус.

Матч Спеція - Сампдорія розпочнеться о 16:00.

📌 STARTING XI



🦅 Le undici Aquile in campo per #SpeziaSamp



POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/QgvDo21ITG