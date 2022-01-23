Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру чемпіонату Італії з Сампдорією українець Віктор Коваленко вийде у стартовому складі Спеції.
Про це повідомляє пресслужба Спеції.
Це перший матч футболіста в основі з 13 грудня минулого року - тоді він грав проти Роми. Від того часу Коваленко жодного разу не виходив з перших хвилин. Віктор тричі з’являвся з лави для запасних, двічі проводив весь матч на заміні і одного разу не потрапив до заявки через позитивний тест на коронавірус.
Матч Спеція - Сампдорія розпочнеться о 16:00.
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) January 23, 2022
🦅 Le undici Aquile in campo per #SpeziaSamp
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/QgvDo21ITG
Нагадаємо асист Коваленка допоміг Спеції вирвати перемогу в Мілана.