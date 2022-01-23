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Шаран: Жоден з новачків поки що не отримає контракт

Сьогодні 14:10 124 0
Фахівець поділився свої думками про матч з угорцями
Шаран: Жоден з новачків поки що не отримає контракт
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - ТК Футбол.

У першому контрольному матчі на зимових зборах з угорським Дебреценом (0:1) гравці Минаю добре себе проявили.

Про це заявив головний тренер команд Володимир Шаран.

"Мені сподобалося, як грала команда. У першому таймі ми переглядали потенційних новачків, а у другому грали ті, хто зараз здоровий. Деякі гравці захворіли, деякі зазнали травм. Гру новачків поки що ніяк не оцінюю. Дехто залишиться з нами і продовжить тренувальний збір.

Чи отримає контракт хтось із новачків? Ні, поки що жодного такого гравця немає", - сказав Шаран.

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