Шаран: Жоден з новачків поки що не отримає контракт

У першому контрольному матчі на зимових зборах з угорським Дебреценом (0:1) гравці Минаю добре себе проявили.

Про це заявив головний тренер команд Володимир Шаран.

"Мені сподобалося, як грала команда. У першому таймі ми переглядали потенційних новачків, а у другому грали ті, хто зараз здоровий. Деякі гравці захворіли, деякі зазнали травм. Гру новачків поки що ніяк не оцінюю. Дехто залишиться з нами і продовжить тренувальний збір.

Чи отримає контракт хтось із новачків? Ні, поки що жодного такого гравця немає", - сказав Шаран.