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Рух підписав бразильського півзахисника - джерело

Сьогодні 13:55 358 0
Рух підписав бразильця
Рух підписав бразильського півзахисника - джерело
#Рух Львів, #Футбольні трансфери, #Едсона Фернандо

Джерело - Чемпіон.

Рух підписав бразильського опорного півзахисника ФК Баїя Едсона Фернандо.

Про це повідомляє Бий-Біжи.

Умови трансферу невідомі

Ціна гравця  на Transfermarkt 500 тис євро.

Раніше, Кучук анонсував трансфери Руху.

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