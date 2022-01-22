Джерело - Чемпіон.
Рух підписав бразильського опорного півзахисника ФК Баїя Едсона Фернандо.
Про це повідомляє Бий-Біжи.
Умови трансферу невідомі
Ціна гравця на Transfermarkt 500 тис євро.
Раніше, Кучук анонсував трансфери Руху.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Рух підписав бразильського опорного півзахисника ФК Баїя Едсона Фернандо.
Про це повідомляє Бий-Біжи.
Умови трансферу невідомі
Ціна гравця на Transfermarkt 500 тис євро.
Раніше, Кучук анонсував трансфери Руху.