Гвардіола назвав умову, за якої покине Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав умови, за яких може піти з клубу.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я не думатиму про майбутнє, поки діє контракт. Моє майбутнє залежить лише від результатів, такою є робота тренера.

Рішення про своє майбутнє ухвалюватиму разом із клубом. Керівництво Ман Сіті зробило для мене багато, я не зможу у відповідь зрадити. Це було б некрасиво.

Як тільки відчую себе стомленим, то піду. Але зараз мене все тут влаштовує", — відзначив Гвардіола.