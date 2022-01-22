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Гвардіола назвав умову, за якої покине Манчестер Сіті

Сьогодні 10:28 307 0
Гвардіола назвав умову, за якої покине Манчестер Сіті
Гвардіола назвав умову, за якої покине Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав умови, за яких може піти з клубу.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я не думатиму про майбутнє, поки діє контракт. Моє майбутнє залежить лише від результатів, такою є робота тренера.

Рішення про своє майбутнє ухвалюватиму разом із клубом. Керівництво Ман Сіті зробило для мене багато, я не зможу у відповідь зрадити. Це було б некрасиво.

Як тільки відчую себе стомленим, то піду. Але зараз мене все тут влаштовує", — відзначив Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка обіграв Челсі.

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