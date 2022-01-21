Український форвард Миная Євген Селезньов самовіддано і наполегливо працює на тренуваннях.

Про це розповів наставник закарпатської команди Володимир Шаран.

"Проситиму журналістів і всіх, щоб менше уваги звертали на Селезньова. Він такий же рівноцінний гравець, як і всі інші в Минаї. Я сказав йому, щоб він поводився так, як має поводитися професійний футболіст. Ми з ним домовились", - заявив фахівець.