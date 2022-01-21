Головне
Україну на Олімпіаді-2022 у Пекіні представлять 45 спортсменів
Сьогодні 17:46 409
Чемпіонат Португалії. Ароука - Бенфіка: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 20:54 1658
Динамо розгромило Атлетіко Пульпіленьйо в контрольному поєдинку
Сьогодні 20:53 640
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:48 6734
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:40 8310
Петренко та Меркушина - у ТОП-40 індивідуальної гонки в Антгольці
Сьогодні 16:54 478
Визначився склад збірної України на Олімпіаду в Пекіні
Сьогодні 16:14 780
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:07 39760
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 15:00 13275
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 13:03 11374
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Шаран: Я розраховую на Селезньова

Сьогодні 22:18 133 0
За словами наставника, форвард скинув декілька кілограм
Шаран: Я розраховую на Селезньова
#Минай, #Євген Селезньов, #Володимир Шаран

Джерело - Футбол News.

Український форвард Миная Євген Селезньов самовіддано і наполегливо працює на тренуваннях.

Про це розповів наставник закарпатської команди Володимир Шаран.

"Проситиму журналістів і всіх, щоб менше уваги звертали на Селезньова. Він такий же рівноцінний гравець, як і всі інші в Минаї. Я сказав йому, щоб він поводився так, як має поводитися професійний футболіст. Ми з ним домовились", - заявив фахівець.

  Актуально: Минай продав капітана команди в угорський клуб

"Я бачу, як він самовіддано і наполегливо працює. Він скинув пару кілограмів, я сподіваюся на цього гравця. Я зациклюватися на ньому не буду. У нас насамперед колектив, я хлопцям це пояснив. Тож сподіваюся, що ми порозуміємося", - сказав Шаран.

Нагадаємо, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем 11374
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 12197
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 9450
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 9823
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39760
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 13275