Джерело - Футбол News.
Український форвард Миная Євген Селезньов самовіддано і наполегливо працює на тренуваннях.
Про це розповів наставник закарпатської команди Володимир Шаран.
"Проситиму журналістів і всіх, щоб менше уваги звертали на Селезньова. Він такий же рівноцінний гравець, як і всі інші в Минаї. Я сказав йому, щоб він поводився так, як має поводитися професійний футболіст. Ми з ним домовились", - заявив фахівець.
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"Я бачу, як він самовіддано і наполегливо працює. Він скинув пару кілограмів, я сподіваюся на цього гравця. Я зациклюватися на ньому не буду. У нас насамперед колектив, я хлопцям це пояснив. Тож сподіваюся, що ми порозуміємося", - сказав Шаран.
Нагадаємо, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.