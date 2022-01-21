Шансель Мбемба міг проводити махінації з паспортом

Джерело - Correio da Manhã.

Порту не буде продовжувати контракт із захисником Шанселем Мбембою через сумніви щодо віку гравця.

Про це повідомляє Correio da Manhã.

Згідно з офіційними даними, футболісту збірної ДР Конго 27 років – він народився 8 серпня 1994 року. Проте щодо Шанселя називають чотири роки народження - 1988, 1990, 1991 та 1994.

У ФІФА вже раніше надсилали скаргу з приводу можливого шахрайства з віком Мбемби.

Контракт оборонця з Порту розрахований до кінця сезону, і продовжувати угоду клуб не збирається.

Нагадаємо, Ліверпуль бажає підписати півзахисника Порту.