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Порту не продовжить контракт із захисником через сумніви у віці

Сьогодні 20:46 137 0
Шансель Мбемба міг проводити махінації з паспортом
Порту не продовжить контракт із захисником через сумніви у віці
#Порту, #Чемпіонат Португалії, #Мбемба

Джерело - Correio da Manhã.

Порту не буде продовжувати контракт із захисником Шанселем Мбембою через сумніви щодо віку гравця.

Про це повідомляє Correio da Manhã.

Згідно з офіційними даними, футболісту збірної ДР Конго 27 років – він народився 8 серпня 1994 року. Проте щодо Шанселя називають чотири роки народження - 1988, 1990, 1991 та 1994.

У ФІФА вже раніше надсилали скаргу з приводу можливого шахрайства з віком Мбемби.

Контракт оборонця з Порту розрахований до кінця сезону, і продовжувати угоду клуб не збирається.

Нагадаємо, Ліверпуль бажає підписати півзахисника Порту.

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