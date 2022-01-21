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Дубінчак, Супряга та Бурда - в основі Динамо на матч з Атлетіко Пульпіленьйо

Сьогодні 18:53 350 0
Поєдинок відбудеться о 19:00
Дубінчак, Супряга та Бурда - в основі Динамо на матч з Атлетіко Пульпіленьйо
#Динамо Київ, #Контрольний поєдинок, #Атлетіко Пульпіленьйо

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі  Динамо зіграє з іспанським колективом Атлетіко Пульпіленьйо.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Динамо: Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев - Антюх, Гармаш, Вербич - Супряга

  Актуально: Динамо - Атлетіко Пульпіленьйо: онлайн-трансляція. LIVE

Атлетіко Пульпіленьйо: Ерік - Начо Руїз, Рубен Прімо, Маті, Давід Сегура, Хуанра, Давід Арділ, Начо Лопес, Альваро Гаррідо, Аресо, Парра

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Нагадаємо, Динамо готове продати Раміреса.

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