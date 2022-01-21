Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Динамо зіграє з іспанським колективом Атлетіко Пульпіленьйо.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Динамо: Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев - Антюх, Гармаш, Вербич - Супряга
Актуально: Динамо - Атлетіко Пульпіленьйо: онлайн-трансляція. LIVE
Атлетіко Пульпіленьйо: Ерік - Начо Руїз, Рубен Прімо, Маті, Давід Сегура, Хуанра, Давід Арділ, Начо Лопес, Альваро Гаррідо, Аресо, Парра
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Нагадаємо, Динамо готове продати Раміреса.