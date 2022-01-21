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Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Голанда

Сьогодні 15:27 156 0
Ерлінг Голанд не перейде у МЮ
Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Голанда
Фото - gettyimages
#Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед вибув із гонки за форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб зосередиться на альтернативних варіантах посилення атаки після повідомлень про те, що 21-річний норвежець вважає за краще перейти в Реал.

У МЮ вважають, що не зможуть переконати форварда перейти. Тепер мадридський клуб є фаворитом у боротьбі за Холанда.

Очікується, що нападник залишить Боруссію після завершення сезону, оскільки влітку в його контракті з'являться відступні у розмірі 75 млн євро.

Нагадаємо, Голанд хоче грати за Реал.

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