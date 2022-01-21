Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Голанда

Ерлінг Голанд не перейде у МЮ

Манчестер Юнайтед вибув із гонки за форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб зосередиться на альтернативних варіантах посилення атаки після повідомлень про те, що 21-річний норвежець вважає за краще перейти в Реал.

У МЮ вважають, що не зможуть переконати форварда перейти. Тепер мадридський клуб є фаворитом у боротьбі за Холанда.

Очікується, що нападник залишить Боруссію після завершення сезону, оскільки влітку в його контракті з'являться відступні у розмірі 75 млн євро.

Нагадаємо, Голанд хоче грати за Реал.