Калиниченко: Я українець, в мене ніколи не буде російського паспорта

Колишній півзахисник збірної України Максим Калиниченко не збирається отримувати російське громадянство.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Sports.ru.

"Періодично прилітає за те, що живу в Москві. Ми всі робимо вибір в житті. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Я знаю, хто я, що люблю, що мені дороге. Я не вважаю, що маю комусь щось доводити. Я українець і завжди ним залишусь, в мене ніколи не буде російського паспорта.

Так, в мене багато парадоксів. Я давно живу в Москві, але залишаюся українцем, продовжую любити Україну. Прилітає і звідти, і тут мені несолодко іноді. У Росії менше прилітає? Навряд чи менше. Скажімо так, є немало нелояльних людей", – поділився Калиниченко.