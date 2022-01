Гаві погодив контракт із Барселоною

Футболіст збірної Іспанії та Барселони Гаві продовжить виступати за каталонський клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Барселона вже давно приготувала професійний контракт із 17-річним футболістом.

Гаві підпише контракт із синьо-гранатовими, який діятиме до літа 2026 року. Зазначається, що у новій угоді буде прибрано пункт про суму відступних за іспанця.

Gavi’s new contract with Barcelona is ready since long time. It’s just matter of time, new meeting and it will be completed. Then signed [until 2026] and announced 🔵🔴 #FCB



Current release clause [€25m] will be removed. New, big clause in the new deal. Gavi only wants to stay. https://t.co/zAxXb5oKqR