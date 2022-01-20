Головне
Українці провалили індивідуальну гонку в Антгольці
Сьогодні 16:56 553 1
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:50 5696
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 20:45 11476 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:29 7660
Українська Суперліга. Миколаїв - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:09 421
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Сьогодні 17:39 309
Australian Open 2022. Світоліна проти Азаренка, Костюк проти Бадоси: розклад матчів українок у 3 колі
Сьогодні 17:36 598
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Сьогодні 10:35 7939 1
Дженоа призначила нового головного тренера
Сьогодні 09:11 1359
Кіченок вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії
Сьогодні 08:37 380
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гаві погодив контракт із Барселоною

Сьогодні 20:40 108 0
Іспанець залишиться у рідному клубі
Гаві погодив контракт із Барселоною
#Барселона, #Гаві

Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної Іспанії та Барселони Гаві продовжить виступати за каталонський клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Барселона вже давно приготувала професійний контракт із 17-річним футболістом. 

Гаві підпише контракт із синьо-гранатовими, який діятиме до літа 2026 року. Зазначається, що у новій угоді буде прибрано пункт про суму відступних за іспанця.

Нагадаємо зараз у Гаві діє контракт із Барселоною Б.

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії Гаві провів 17 матчів, у яких забив один гол та виконав три результативні передачі.

Раніше Барселона виставила Дембеле на трансфер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 5696
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11476
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру 9031
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 7939
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7660
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39170