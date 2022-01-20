Гаві погодив контракт із Барселоною

Іспанець залишиться у рідному клубі

Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної Іспанії та Барселони Гаві продовжить виступати за каталонський клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Барселона вже давно приготувала професійний контракт із 17-річним футболістом.

Гаві підпише контракт із синьо-гранатовими, який діятиме до літа 2026 року. Зазначається, що у новій угоді буде прибрано пункт про суму відступних за іспанця.

Gavi’s new contract with Barcelona is ready since long time. It’s just matter of time, new meeting and it will be completed. Then signed [until 2026] and announced 🔵🔴 #FCB



Current release clause [€25m] will be removed. New, big clause in the new deal. Gavi only wants to stay. https://t.co/zAxXb5oKqR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2022

Нагадаємо зараз у Гаві діє контракт із Барселоною Б.

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії Гаві провів 17 матчів, у яких забив один гол та виконав три результативні передачі.

Раніше Барселона виставила Дембеле на трансфер.