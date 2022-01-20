Александер Блессін від Дженоа отримав таку пропозицію, від якої не міг відмовитись.

Про це заявив тренер.

"Все сталося так швидко. Все було вирішено за 24 години, мені складно усвідомити все. Я навіть не встиг попрощатися з гравцями Остенде на тренуванні, бо ще нічого не вирішили.

Дженоа зробила мені пропозицію, від якої я не міг відмовитись. Цей клуб має традиції в Серії А, мені запропонували тут довгостроковий проєкт. Це великий крок у моїй кар'єрі, але я завжди вдячний Остенде",- зазначив Блессін.