Джерело - ФК Дженоа.
Александер Блессін від Дженоа отримав таку пропозицію, від якої не міг відмовитись.
Про це заявив тренер.
"Все сталося так швидко. Все було вирішено за 24 години, мені складно усвідомити все. Я навіть не встиг попрощатися з гравцями Остенде на тренуванні, бо ще нічого не вирішили.
Дженоа зробила мені пропозицію, від якої я не міг відмовитись. Цей клуб має традиції в Серії А, мені запропонували тут довгостроковий проєкт. Це великий крок у моїй кар'єрі, але я завжди вдячний Остенде",- зазначив Блессін.
Раніше Александера Блессіна призначено на посаду головного тренера Дженоа.
Нагадаємо Дженоа не змогла домовитися з Лаббадіа.