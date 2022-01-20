Головне
Українці провалили індивідуальну гонку в Антгольці
Сьогодні 16:56 553 1
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:50 5696
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 20:45 11476 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:29 7660
Українська Суперліга. Миколаїв - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:09 421
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Сьогодні 17:39 309
Australian Open 2022. Світоліна проти Азаренка, Костюк проти Бадоси: розклад матчів українок у 3 колі
Сьогодні 17:36 597
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Сьогодні 10:35 7939 1
Дженоа призначила нового головного тренера
Сьогодні 09:11 1359
Кіченок вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії
Сьогодні 08:37 380
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Коваленко: Якби не Маліновський, було б багато проблем

Сьогодні 19:57 392 0
Півзахисник розповів про підтримку співвітчизника в Аталанті
Коваленко: Якби не Маліновський, було б багато проблем
#Віктор Коваленко, #Роксана Маліновська, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

25-річний український півзахисник Віктор Коваленко, контракт якого належить Аталанті, отримав вчасну допомогу від хавбека Аталанти Руслана Маліновського після переїзду до Італії.

Про це заявив сам гравець.

"Чи круто мати людину, яка тобі все підказує? Дуже круто. Я думаю, якби не Руслан і Роксана (дружина Маліновського - прим. ред.), то багато проблем було б. А так вони нам підказували перші два-три місяці життя в Італії, говорили про всі моменти. Побутові та не тільки. Я їм дуже вдячний. Щастя - приїхати в якийсь клуб, де є людина, яка розмовляє твоєю мовою та з твоєї країни", - зазначив Коваленко.

Коваленко перейшов до Аталанти у лютому 2021 року в якості вільного агента. Контракт Віктора належав Шахтарю з 2013 року.

Цього сезону Коваленко провів за Спецію 15 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо асист Коваленка допоміг Спеції вирвати перемогу в Мілана.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру 9031
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39170
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 7939
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7660
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11476
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 5696