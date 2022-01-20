Коваленко: Якби не Маліновський, було б багато проблем

Півзахисник розповів про підтримку співвітчизника в Аталанті

Джерело - Чемпіон.

25-річний український півзахисник Віктор Коваленко, контракт якого належить Аталанті, отримав вчасну допомогу від хавбека Аталанти Руслана Маліновського після переїзду до Італії.

Про це заявив сам гравець.

"Чи круто мати людину, яка тобі все підказує? Дуже круто. Я думаю, якби не Руслан і Роксана (дружина Маліновського - прим. ред.), то багато проблем було б. А так вони нам підказували перші два-три місяці життя в Італії, говорили про всі моменти. Побутові та не тільки. Я їм дуже вдячний. Щастя - приїхати в якийсь клуб, де є людина, яка розмовляє твоєю мовою та з твоєї країни", - зазначив Коваленко.

Коваленко перейшов до Аталанти у лютому 2021 року в якості вільного агента. Контракт Віктора належав Шахтарю з 2013 року.

Цього сезону Коваленко провів за Спецію 15 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо асист Коваленка допоміг Спеції вирвати перемогу в Мілана.