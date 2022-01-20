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Зоря не отримувала пропозицій від німецького клубу щодо Кочергіну

Сьогодні 17:25 55 0
Футболіст залишається у дублі луганської команди
Зоря не отримувала пропозицій від німецького клубу щодо Кочергіну
#Зоря, #Владислав Кочергін

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Зоря не завершила співпрацю з півзахисником команди Владиславом Кочергіним, який не грає в першій команді з жовтня минулого року, перебуваючи в дублі.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Попри те, що німецька Армінія виявляла інтерес до українця, офіційного запиту від цього клубу до Зорі не надходило. Водночас були консультативні заявки щодо Кочергіна від двох команд УПЛ, проте до реальних переговорів між клубами справа так і не дійшла.

У зв'язку з цим Кочергін продовжить залишатися у складі молодіжної команди Зорі аж до закінчення терміну дії контракту, який закінчується влітку 2022 року. Якщо щодо футболіста надійде пропозиція з гідною компенсацією для клубу раніше цього терміну, Зоря його розгляне.

Раніше Зоря поступилася Погоні у контрольному поєдинку.

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