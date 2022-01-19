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Манчестер Юнайтед переміг Брентфорд, Тоттенгем вирвав перемогу в Лестера. Результати 17 туру АПЛ

Вчора 23:55 344 0
Бергвейн оформив дубль голами на 95-й та 97-й хвилині
Манчестер Юнайтед переміг Брентфорд, Тоттенгем вирвав перемогу в Лестера. Результати 17 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Лестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 січня, відбулося два матчі в рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги.

Тоттенгем здобув вольову перемогу над Лестером. Манчестер Юнайтед переграв Брентфорд.

Чемпоінат Англії - АПЛ

17 тур, 19 січень

Лестер - Тоттенгем 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Дака, 1:1 - 38 Кейн, 2:1 - 76 Меддісон, 2:2 - 90+5 Бергвейн, 2:3 - 90+7 Бергвейн

 Актуально: АПЛ має намір змінити правила перенесення матчів через коронавірус.

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Еланга, 0:2 - 62 Грінвуд, 0:3 - 77 Рашфорд, 1:3 - 85 Тоні

Раніше Челсі не зміг переграти Брайтон.

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