Панков буде працювати в Росії

Джерело - Чемпіон.

Український агент Олег Авдиш прокоментував призначення агента Артема Мілевського Олександра Панкова спортивним директором російського клубу блогера Євгена Савіна Красава.

"За моєю інформацією, Євген Савін шукав кандидатів на позиції спортивного директора та SMM-менеджера, але бюджет на спортдира був настільки скромним, що його функції погодився виконувати якийсь Олександр з Києва, відомий яскравим та агресивним стилем ведення Інстаграм-сторінки, а також є спів-автором двох YouTube-каналів, у колаборації з деякими Артемом та Санею, більш відомим, як "Кент", - прокоментував Авдиш, натякаючи на Артема Мілевського та Олександра Алієва.

"А якщо серйозно, не зовсім розумію, як Сашко без знання місцевого ринку, без належної експертизи в принципі щодо селекції гравців займатиметься комплектацією "Красави". А підписникам сторінок "Красави" тепер треба бути ввічливішими в коментарях, бо якийсь Олександр із Києва вважає за краще досить зухвало відповідати своїм підписникам".

Нагадаємо, агент Олександр Панков був призначений спортивним директором клубу Красава. Панков буде відповідати за розвиток спортивної частини клубу, проводити всі переговори щодо трансферів і займатися комплектацією команди, яка посідає третє місце у третьому за рангом дивізіоні Росії.