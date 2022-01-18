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Вірт виділив проблемні позиції у Вересі

Сьогодні 14:55 189 0
Юрій Вірт розповів про трансферні плани своєї команди
Вірт виділив проблемні позиції у Вересі
#Верес, #Вірт, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Верес шукає якісних футболістів для підсилення команди у зимове трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт у коментарі Футбол 1.

"У нас є проблемні позиції, але не можна сказати, що вони катастрофічні. Тому ми шукаємо дійсно гідних футболістів. Зараз, на превеликий жаль, не такий великий ринок, тому більше звертаємо увагу на футболістів з-за кордону. Для хорошого гравця ми завжди знайдемо місце. 

Нам дійсно потрібні центральні захисники, флангові атакувальні гравці, тож ми їх підшукуємо, але не все так легко, - сказав Вірт.

Нагадаємо, Поворознюк повернувся у Верес.

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