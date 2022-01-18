Вірт виділив проблемні позиції у Вересі

Верес шукає якісних футболістів для підсилення команди у зимове трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт у коментарі Футбол 1.

"У нас є проблемні позиції, але не можна сказати, що вони катастрофічні. Тому ми шукаємо дійсно гідних футболістів. Зараз, на превеликий жаль, не такий великий ринок, тому більше звертаємо увагу на футболістів з-за кордону. Для хорошого гравця ми завжди знайдемо місце.

Нам дійсно потрібні центральні захисники, флангові атакувальні гравці, тож ми їх підшукуємо, але не все так легко, - сказав Вірт.