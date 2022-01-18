Капітан Барселони Путельяс виграла приз найкращій футболістці року

Визначилася найкраща футболістка 2021 року

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі представниці жіночого футболу, які здобули премії The Best

Про це повідомляє ФІФА.

Найкращою футболісткою року була визнана капітан Барселони Олексія Путельяс, яка у 2021-у виграла Лігу чемпіонів, чемпіонат та Кубок Іспанії. Раніше вона також стала володаркою Золотого м'яча.

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Найкращим тренером року була визнана Емма Хейс з Челсі, найкращим воротарем – Крістіана Ендлер, яка виступає за Ліон. Канадська нападаюча Крістін Сінклейр отримала спеціальний приз як володарка світового рекорду по голах за збірну (188).

Нагадаємо, Тухель виграв приз тренеру року.