Аргентинець відзначився голом рабоною

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ерік Ламела, який зараз виступає за Севілью, отримав премію Пушкаша за найкрасивіший гол року.

Про це повідомляє ФІФА,

У рамках церемонії вручення призів The Best результативний удар хавбека рабоною у грі за Тоттенгем проти Арсеналу (1:2) було названо найкращим.

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У трійку кандидатів потрапили також гол форварда збірної Чехії Патріка Шика у ворота Шотландії (2:0) на Євро-2020 та гол форварда Порту Мехді Таремі через себе у ворота Челсі (1:0) у Лізі чемпіонів.

Раніше Тухель виграв приз тренеру року. Також, Менді - найкращий голкіпер 2021.