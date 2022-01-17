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Марсель - Лілль 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 15:55 122 0
Огляд матчу Марсель - Лілль
Марсель - Лілль 1:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі французької Ліги 1 Марсель зіграв внічию з Ліллем.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
21 тур, 16 січня

Марсель - Лілль 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Ботман, 1:1 - 75 Ундер

Нагадаємо ПСЖ обіграв Брест у 21 турі Ліги 1.

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