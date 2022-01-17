Марсель - Лілль 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 21-му турі французької Ліги 1 Марсель зіграв внічию з Ліллем.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
21 тур, 16 січня
Марсель - Лілль 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Ботман, 1:1 - 75 Ундер
Нагадаємо ПСЖ обіграв Брест у 21 турі Ліги 1.
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Джерело - Чемпіон.
У 21-му турі французької Ліги 1 Марсель зіграв внічию з Ліллем.
Марсель - Лілль 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Ботман, 1:1 - 75 Ундер
Нагадаємо ПСЖ обіграв Брест у 21 турі Ліги 1.