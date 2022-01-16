Фінансове становище та травми вплинули на результати Евертона в АПЛ.

Про це заявив колишній наставник "ірисок" Рафаель Бенітес.

"Ми знали, що буде нелегко. Це справді був великий виклик, як у емоційному, і у спортивному плані. З першого дня я і мій штаб працювали, як завжди, з повною самовіддачею. Нам потрібно було не лише отримати результат, а й завоювати серця людей", - заявив фахівець.