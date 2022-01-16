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Бенітес: Фінансове становище і травми ускладнили ситуацію

Вчора 23:19 340 0
Іспанець прокоментував відставку з Евертона
Бенітес: Фінансове становище і травми ускладнили ситуацію
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бенітес, #Евертон, #Мартінес, #Віталій Миколенко, #Моурінью

Джерело - BBC.

Фінансове становище та травми вплинули на результати Евертона в АПЛ.

Про це заявив колишній наставник "ірисок" Рафаель Бенітес.

"Ми знали, що буде нелегко. Це справді був великий виклик, як у емоційному, і у спортивному плані. З першого дня я і мій штаб працювали, як завжди, з повною самовіддачею. Нам потрібно було не лише отримати результат, а й завоювати серця людей", - заявив фахівець.

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"Проте фінансове становище, а потім і травми ще більше ускладнили ситуацію. У будь-якому випадку дякую керівництву, персоналу, гравцям та вболівальникам, які підтримували нас весь цей час", - сказав Бенітес.

Нагадаємо, Моурінью відхилив пропозицію Евертона очолити команду.

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