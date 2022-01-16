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Гецко: Власники Дженоа переоцінили можливості Шевченка

Сьогодні 14:10 62 0
Фахівець підбив підсумки звільнення українського тренера
Гецко: Власники Дженоа переоцінили можливості Шевченка
#Андрій Шевченко, #Іван Гецко

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

Невдала робота на тренерському містку Дженоа завдала потужного удару по репутації Андрія Шевченка.

Про це заявив колишній гравець збірної України Іван Гецко.

"Думаю, що власники Дженоа переоцінили тренерські можливості Шевченка. Згоден, у нього були успіхи зі збірною України, але взагалі не було досвіду роботи на клубному рівні. А це дві великі різниці. Тим більше, що Шевченко дісталася погано укомплектована команда, до того ж йому раніше не доводилося бути кризовим менеджером.

Я думав, що Андрій Миколайович розпочне свою тренерську кар'єру на клубному рівні з менш престижного чемпіонату. З Дженоа не вийшло, не підставили плече і його помічники. Серія А - це не той турнір, де можлива якась поблажливість, де враховують твої колишні заслуги. Тут немає часу на розгойдування, потрібно одразу доводити свою профпридатність. Дива не сталося, по репутації Шевченка було завдано потужного удару.

Що йому порадити? При аналізі врахувати кожну дрібницю, психологічно відпочити, а потім спробувати заявити про себе в менш іменитому чемпіонаті. На мою думку, українська Прем'єр-ліга - нормальний варіант.

Збагатитись знаннями, добитися визнання, і лише потім Шевченко може впоратися з новим викликом у ТОП-чемпіонатах", - зазначив Гецко.

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