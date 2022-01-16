Новий головний тренер Минаю Володимир Шаран дасть шанс себе проявити досвідченому нападнику Євгену Селезньову.

Про це заявив наставник Минаю.

"В мене, щоправда, таких футболістів [як Селезньов - прим.] у тренерській кар'єрі ще не було. Натомість є великий досвід роботи у футболі загалом. А щодо Селезньова, то спільна робота з ним може стати новим досвідом.

Чи із Селезньовим уже поспілкувалися? Так, у телефонному режимі. Він 15 січня приїде до Ужгорода і ми з ним поговоримо вже наживо. До цього особисто не були знайомі, але я сподіваюся, що Євген - хлопець серйозний. Я вирішив дати йому шанс.

На тему побиття рекорду я хотів би з Селезньовим поговорити. Якщо він весь час думатиме про цей рекорд, то він його не поб'є. Вважаю, що насамперед Євгену необхідно усі свої думки зосередити на вирішенні поставленого перед Минаєм завдання, а не на особистих досягненнях. А якщо сумлінно працювати на команду, рекорди самі прийдуть”, - сказав Шаран.