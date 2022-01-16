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Скаут: Шевченку треба взяти певну паузу

Сьогодні 13:25 126 1
Великих прокоментував рішення Дженоа
Скаут: Шевченку треба взяти певну паузу
#Андрій Шевченко, #Алекс Великих

Джерело - ТК Футбол.

Українському фахівцю Андрію Шевченку після звільнення із Дженоа варто розглянути пропозицію Бенфіки.

Про це заявив скаут Алекс Великих.

"В Італії були різні думки щодо ймовірності відставки Шевченка. До останнього вважалося, що Шевченко виведе команду на матч із Фіорентиною.

Гра з Міланом у Кубку Італії (1:3) давала певну надію. Інша частина італійської футбольної спільноти була впевнена, що дні Андрія Шевченка в Дженоа вичерпалися.

Мабуть, керівництво з якихось причин порахувало, що не збігаються погляди тренера на формування команди з поглядом, який робить спортивний директор клубу. На користь спортивного директора клубу свідчать придбання футболістів без досвіду гри у Серії А. Це молоді гравці, можливо, на перспективу, але не ті, яких хотів Андрій Шевченко.

Шевченко набув цікавого досвіду роботи на клубному рівні. Це дозволить йому зрозуміти, як рухається механізм у ТОП-лігах, де працює не тільки ім'я або обіцянки керівництва. Тут слід боротися за результат у кожному турі.

Втрата Мальдери стала досить серйозним аргументом. Думаю, йому зараз потрібно взяти певну паузу, яка не має затягнутися. Йому варто розглянути пропозицію Бенфіки, про яку говорили раніше, або, можливо, дочекатися іншого виклику", - сказав Великих.

Раніше повідомлялося, що Шевченко невдовзі може очолити збірну Польщі.

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