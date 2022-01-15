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У Шевченка був конфлікт з керівництвом Дженоа перед звільненням

Сьогодні 19:41 905 0
Стали відомі подробиці звільнення Шевченка
У Шевченка був конфлікт з керівництвом Дженоа перед звільненням
Фото - gettyimages
#Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Андрій Шевченко

Джерело - football24.ua.

Андрій Шевченко неоднозначно попрощався з керівництвом Дженоа.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

В останні години роботи Шевченка у нього виникли деякі розбіжності з керівництвом клубу. Андрій Миколайович наполягав на якнайшвидшому завершенні двох трансферів – росіянина Олексія Міранчука з Аталанти та німця Надіма Амірі з Баєра. Натомість клуб вирішив не поспішати з офіційним оформленням переходів.

Відзначимо, що рішення про відставку Шевченка очікували ще після матчу зі Спецією, проте тренер таки повіз команду на гру Кубка Італії проти Мілана. Фаворитом на посаду головного тренера після відставки Шевченка став німець Бруно Лаббадія.

Нагадаємо, Шевченка звільнили з Дженоа.

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