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Прямі трансляції

Баварія розгромила Кельн, Лейпциг переграв Штутгарт. Результати 19 туру Бундесліги

Сьогодні 18:27 132 0
Результати 19 туру Бундесліги
Баварія розгромила Кельн, Лейпциг переграв Штутгарт. Результати 19 туру Бундесліги
#Баварія, #Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #РБ Лейпциг, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 19 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

19 тур, 15 січня

Вольфсбург - Герта Берлін 0:0

Кельн - Баварія Мюнхен 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Левандовський, 0:2 - 25 Толіссо, 0:3 - 63 Левандовський, 0:4 - 74 Левандовський

Майнц - Бохум 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Сен-Жюст

Уніон Берлін - Гоффенгайм 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Баумгартль (автогол), 1:1 - 22 Фогльзаммер, 2:1 - 73 Прамель

Штутгарт - РБ Лейпциг 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Сілва (пен), 0:2 - 70 Нкунку

Сьогодні, відбудеться ще один матч Бундесліги.

19:30 Боруссія М. - Баєр Леверкузен

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