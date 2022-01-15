Захисник Манчестер Сіті та вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко допомагали в адаптації новачку Евертона Віталію Миколенку.

Про це Миколенко розповів поратлу The Telegraph.

"АПЛ, футбол, який ви бачите та відчуваєте в англійських лігах, є дуже жорстким. Він дуже фізичний та конкурентний, але я щиро сподіваюся, що це мій тип футболу, і я цілком готовий проявити себе", - заявив захисник.

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"Я розмовляв з Олександром Зінченком та Андрієм Ярмоленком, і вони обидва сказали, що в АПЛ дуже важко, бо до кожної гри потрібно бути готовим, ніби вона остання. Потрібно бути готовим психологічно до багато чого. Зінченко особливо наголосив на необхідності відновлюватися після кожної гри. Я беру всі ці поради на озброєння", - сказав Миколенко.