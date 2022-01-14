Колишній нападник МЮ допомагав Евертону придбати Ярмоленка

У 2014 році вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко міг перейти з Динамо до Евертона.

Про це заявив колишній нападник Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс

"У 2014 чи 2015 році я приїжджав до Києва, умовляв Ярмоленка перейти до Евертона. Упевнений, якби він тоді перейшов, його кар'єра склалася б інакше", - заявив ексфорвард.

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"Евертон попросив мене зв'язатися з Андрієм та його агентом. Я приїхав на пару днів до Києва, ми з ним зустрілися після тренування у Кончі-Заспі, поговорили. У Андрія було бажання поїхати, але клуби не домовилися щодо суми трансферу".

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