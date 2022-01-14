Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вступив до Лейбористської партії, однієї з двох провідних політичних партій у Великій Британії.
Про це повідомляє журналіст The Guardian Джим Вотерсон.
Ексфутболіст може взяти участь у виборах мера Манчестера 2024 року.
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Невілл взяв участь в ініціативі Лейбористської партії, діячі якої закликають включити мізогінію (або женоненависництво) до списку злочинів, що скоюються на ґрунті ненависті.
Раніше Невіл виділив фактори, які допоможуть Манчестер Юнайтед виграти чемпіонат.