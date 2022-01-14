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Бенітес: Ми думали, що Миколенко не знає англійської

Сьогодні 17:36 285 0
Наставник "ірисок" розповів про адаптацію українця в клубі
Бенітес: Ми думали, що Миколенко не знає англійської
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бенітес, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Паттерсон

Джерело - Чемпіон.

Захиснику Евертона Віталію Миколенку потрібен час на адаптацію в англійському клубі.

Про це заявив головний тренер Евертона Рафаель Бенітес.

"Насправді був вражений, тому що ми думали, що він не знає англійської. Але виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Він дуже захоплений вивченням. Ми вже бачили відео де він і Паттерсон кажуть, чим вони хочуть займатися" і тому подібне", - заявив фахівець.

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"Він трудяга, хороший хлопець. Я дуже вражений, але я вважаю, що будь-якому гравцеві, особливо легіонеру, який перейшов з України, потрібен час на адаптацію. Але я бачу в ньому потенціал, він може стати дуже хрошоим гравцем для Евертона на наступні 4-5 років", - сказав Бенітес.

Нагадаємо, Миколенко відреагував на свій дебют у складі Евертона.

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