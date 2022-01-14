Металіст готує трансфер хавбека збірної Еквадору

Джерело - sport.ua.
29-річний центральний півзахисник Хуан Касарес найближчим часом стане гравцем Металіста.
Про це повідомляє El Telegrafo Ecuador.
Касарес веде переговори з Флуміненсе, якому належить його контракт, щодо дострокового розриву співпраці, після чого хавбек зможе перебратися до України.
Хуан Касарес має на рахунку 22 матчі та 1 забитий м'яч у футболці національної збірної Еквадору.
У чемпіонаті Бразилії минулого року Касарес провів за Флуміненсе 22 матчі (6 – в основі, 16 – на заміну), у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.
Нагадаємо, Металіст запланував три збори у Туреччині.