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Металіст готує трансфер хавбека збірної Еквадору

Сьогодні 11:27 84 0
Металіст може підсилитись півзахисником
Металіст готує трансфер хавбека збірної Еквадору
Фото - gettyimages
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

29-річний центральний півзахисник Хуан Касарес найближчим часом стане гравцем Металіста.

Про це повідомляє El Telegrafo Ecuador.

Касарес веде переговори з Флуміненсе, якому належить його контракт, щодо дострокового розриву співпраці, після чого хавбек зможе перебратися до України.

Хуан Касарес має на рахунку 22 матчі та 1 забитий м'яч у футболці національної збірної Еквадору.

У чемпіонаті Бразилії минулого року Касарес провів за Флуміненсе 22 матчі (6 – в основі, 16 – на заміну), у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Нагадаємо, Металіст запланував три збори у Туреччині.

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