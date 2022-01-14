Карпати хочуть повернути українського оборонця

Джерело - meta-ratings.com.uа.
Захисник Нимме Калью Андрій Маркович близький до переходу у львівські Карпати.
Про це повідомляє meta-ratings.
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Карпати мають домовленість щодо переходу Андрія Марковича. Захисник приєднається до львів'ян 1 лютого.
Маркович вже має досвід виступів за Карпати (2013-2017 роки). Також він встиг пограти за білоруський Нафтан, Рух, а останнім його клубом став естонський Нимме Калью.
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