Жіноча збірна України - у ТОП-10 естафети в Рупольдингу
Сьогодні 16:44 87
Збірна України назвала склад на чоловічу естафету
Сьогодні 15:54 218
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:23 37005
Шаран - новий головний тренер Миная
Сьогодні 14:07 258
Шахтар втратив двох гравців перед першим зимовим збором
Сьогодні 12:44 350
Аякс оголосив про трансфер Нереса у Шахтар
Сьогодні 10:35 369
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:58 7209 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 09:39 83215 1
Шевченко відреагував на можливе звільнення з Дженоа
Сьогодні 08:25 4434
Цимбал встановив особистий рекорд кар'єри на Кубку світу
Сьогодні 08:11 872
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Карпати хочуть повернути українського оборонця

Сьогодні 15:25 284 0
Карпати можуть підсилитись захисником
Карпати хочуть повернути українського оборонця
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Карпати, #Нимме Калью, #Футбольні трансфери, #Андрій Маркович

Джерело - meta-ratings.com.uа.

Захисник Нимме Калью Андрій Маркович близький до переходу у львівські Карпати.

Про це повідомляє meta-ratings.

Актуально: УЄФА може накласти трансферний бан на Карпати

Карпати мають домовленість щодо переходу Андрія Марковича. Захисник приєднається до львів'ян 1 лютого. 

Маркович вже має досвід виступів за Карпати (2013-2017 роки). Також він встиг пограти за білоруський Нафтан, Рух, а останнім його клубом став естонський Нимме Калью.

Раніше у Карпатах відреагували на можливий трансферний бан від УЄФА

Коментарі ()