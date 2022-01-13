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Роналду: Я не хочу бути у Манчестер Юнайтед, щоб боротися за шосте чи п'яте місце

Сьогодні 16:43 210 0
Роналду: Я не хочу бути у Манчестер Юнайтед, щоб боротися за шосте чи п'яте місце
Роналду: Я не хочу бути у Манчестер Юнайтед, щоб боротися за шосте чи п'яте місце
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік, #Кріштіану Роналду

Джерело - football24.ua.

Кріштіану Роналду не задоволений результатами Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Sky Sports.

"Я не готовий змиритися з тим, що ми поза межами топ-3 АПЛ. Я не хочу бути в МЮ, щоб боротися за шосте, сьоме чи п'яте місце. Я тут, щоб перемагати, щоб боротися за головні призи. Ми можемо грати краще. Манчестер Юнайтед – дуже важливий, ми маємо змінити ситуацію. Ми здатні це зробити. Я знаю спосіб, але не буду його озвучувати. Це неетично.

Думаю, що для побудови чогось нового інколи треба зруйнувати старе. Чому б ні – новий рік, нове життя. Я сподіваюся, МЮ повернеться на свій рівень, якого прагнуть фани. Ральф Рангнік очолив команду 5 тижнів тому, і відтоді багато чого змінив. Але йому потрібен час, щоб донести до гравців свої ідеї. Не так просто змінити ментальність футболістів, поставити систему. Я вірю, що йому все вдасться", – сказав Роналду.

Нагадаємо, Роналду може об'єднатися з Мессі в одній команді

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