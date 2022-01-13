Пауло Дибала може змінити клуб

Нападник Ювентуса Пауло Дибала може залишити туринський клуб.

Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло у Twitter.

28-річний аргентинець незадоволений тим, що керівництво клубу переглянуло умови нового контракту.

Раніше Ювентус планував запропонувати аргентинцю підвищення зарплати до 10 млн євро, проте передумав. Представники клубу повідомили, що в кращому разі Дибала зможе продовжити угоду на колишніх умовах (7,3 млн. євро).

Дибалу це рішення дуже обурило. Якщо ситуація не зміниться, форвард не підписуватиме нову угоду і проведе переговори з іншими клубами.

Контракт нападника з Ювентусом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Ювентус не може дозволити собі трансфер Влаховича.