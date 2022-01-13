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Дибала може піти з Ювентуса

Сьогодні 16:25 210 0
Пауло Дибала може змінити клуб
Дибала може піти з Ювентуса
#Пауло Дибала, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Нападник Ювентуса Пауло Дибала може залишити туринський клуб.

Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло у Twitter.

28-річний аргентинець незадоволений тим, що керівництво клубу переглянуло умови нового контракту.

Раніше Ювентус планував запропонувати аргентинцю підвищення зарплати до 10 млн євро, проте передумав. Представники клубу повідомили, що в кращому разі Дибала зможе продовжити угоду на колишніх умовах (7,3 млн. євро).

Дибалу це рішення дуже обурило. Якщо ситуація не зміниться, форвард не підписуватиме нову угоду  і проведе переговори з іншими клубами.

Контракт нападника з Ювентусом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Ювентус не може дозволити собі трансфер Влаховича.

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