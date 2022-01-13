Металіст 1925 орендував захисника Шахтаря

Металіст 1925 орендував у донецького Шахтаря захисника Дмитра Капінуса.

Про це заявив наставник харківської команди Валерій Кривенцов.

"Ми взяли правого захисника Дмитра Капінуса в оренду з Шахтаря на півтора роки. Щодо нього така ж ситуація, як і щодо Дмитра Криськіва. Це талановитий молодий гравець. Я вважаю, що в нього хороше майбутнє, бо в нього є багато хороших якостей. Як він буде розвиватися у нас - це буде залежати від нього.

Але, що стосується нашого тренерського штабу, ми усіляко допомагатимемо йому розкрити свій талант. Розраховуємо, що у майбутньому він стане лідером молодіжної збірної. Це також буде для нас дуже важливо та почесно", - сказав Кривенцов.